В мужском общежитии института в каждой комнате нужно поселить не более трёх человек. Какоенаименьшее количество комнат нужно для поселения 79 иногородних студентов

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В мужском общежитии института в каждой комнате нужно поселить не более трёх человек. Какоенаименьшее количество комнат нужно для поселения 79 иногородних студентов

Автор: Гость