В мужском общежитии института в каждой комнате нужно поселить не более трёх человек. Какоенаименьшее количество комнат нужно для поселения 79 иногородних студентов
Алгебра
В мужском общежитии института в каждой комнате нужно поселить не более трёх человек. Какоенаименьшее количество комнат нужно для поселения 79 иногородних студентов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В комнате можно поселить только 3 человека. Студентов 79. 79:3=29,2 Ответ: всего используется 29 комнат.
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