В некотором году тринадцатое января было вторником. Каким числом в том же месяце был первый понедельник после первого вторника?

Математика
В некотором году тринадцатое января было вторником. Каким числом в том же месяце был первый понедельник после первого вторника?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26 число 1 вторник20 число 2 вторник27 число а понедельник 26
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