В некотором городе живут 2 миллиона жителей. Среди них 20% детей и подростков. Среди взрослых 35% не работает. Сколько взрослых жителей работает?

Гость: Гость:

2 000 000 - 100% 20 000 - 1% Детей получается 20 000*20=400 000. Остается 1 600 000 взрослых. 35% не работают, значит, неработающих будет 1 600 000/100*35=560 000. 1 600 000 - 560 000 = 1 040 000 Приношу глубочайшие извинения за допущенную ранее ошибку, теперь все должно быть правильно.