В некотором городе живут 2 миллиона жителей. Среди них 20% детей и подростков. Среди взрослых 35% не работает. Сколько взрослых жителей работает?

Алгебра
В некотором городе живут 2 миллиона жителей. Среди них 20% детей и подростков. Среди взрослых 35% не работает. Сколько взрослых жителей работает?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 000 000 - 100% 20 000 - 1% Детей получается 20 000*20=400 000. Остается 1 600 000 взрослых. 35% не работают, значит, неработающих будет 1 600 000/100*35=560 000. 1 600  000 - 560 000 =  1 040 000 Приношу глубочайшие извинения за допущенную ранее ошибку, теперь все должно быть правильно.
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