Чот задача не получается:с --------------------------------------------------- Через 3 дня после того, как Петр начал читать книгу, эту же книгу начал читать Алексей. Закончили чтение они одновременно. Петр прочитывал по 10 с...
Алгебра
Чот задача не получается:с --------------------------------------------------- Через 3 дня после того, как Петр начал читать книгу, эту же книгу начал читать Алексей. Закончили чтение они одновременно. Петр прочитывал по 10 страниц в день, а Алексей - по 16 страниц в день. Сколько страниц в книге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Петр:40+10+10+10+10=80 2) Алексей:16+16+16+16+16=80. Ответ:80 стр
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