Чот задача не получается:с --------------------------------------------------- Через 3 дня после того, как Петр начал читать книгу, эту же книгу начал читать Алексей. Закончили чтение они одновременно. Петр прочитывал по 10 с...

Алгебра

Чот задача не получается:с --------------------------------------------------- Через 3 дня после того, как Петр начал читать книгу, эту же книгу начал читать Алексей. Закончили чтение они одновременно. Петр прочитывал по 10 страниц в день, а Алексей - по 16 страниц в день. Сколько страниц в книге?

Автор: Гость