Два положительных числа относится как 2:3 а их сумма равна 15.Найдите произведение этих чисел.

Математика
Два положительных числа относится как 2:3 а их сумма равна 15.Найдите произведение этих чисел.
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Автор: Гость
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Гость:
Эти 2 числа - 6 и 9 их произведение равно 54
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