Как будет по Английски кола это вкуснота ?? Срочноооо

Английский язык
Как будет по Английски кола это вкуснота ?? Срочноооо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Coca-Cola is delicious
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