Как будет по Английски кола это вкуснота ?? Срочноооо
Английский язык
Как будет по Английски кола это вкуснота ?? Срочноооо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Coca-Cola is delicious
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Help to translate, please!! 1.не успел он подойти к двери,как встретил своих школьных друзей 2. он опять вернулся в Москву, где жил с родителя...
Алгебра
Чот задача не получается:с --------------------------------------------------- Через 3 дня после того, как Петр начал читать книгу, эту же книг...
Математика
Cашко загадав деяке число відняв від нього 1,05.Потім отриманну різницю помножив на 0,8 до добутку додав 2,84 отриману суму поділив но 0,01.У резул...