В некоторых местах водоемов, где бьют подземные ключи, в течение зимы не образуется лед. Как можно объяснить такое явление?
Биология
В некоторых местах водоемов, где бьют подземные ключи, в течение зимы не образуется лед. Как можно объяснить такое явление?
Ответ(ы):
Гость:
1наверное потому что вода из ключей приводит воду в ускоренное движение и это способствует не замерзанию воды 2 слишком сильное течение
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