В некоторых случаях бывает удобно сравнивать не сами дроби , а их "дополнения" до е??еницы. наприммер,сравним дроби 7\8 и 8\9.Чтобы из первой дроби получить 1,надо добавить 1\8,а чтобы из второй дроби получить 1,надо добавить м...

Математика

В некоторых случаях бывает удобно сравнивать не сами дроби , а их "дополнения" до е??еницы. наприммер,сравним дроби 7\8 и 8\9.Чтобы из первой дроби получить 1,надо добавить 1\8,а чтобы из второй дроби получить 1,надо добавить меньше:1\9.следовательно,вторая дробь больше:7\8меньше 8\9. а)8\9 и 9\10 б)11\12 и 12\13. плиз очень надо!

Автор: Гость