В Норвегии из 98 изученных гнезд орланка-белохвостка 34 находились на необитаемых островах,а среди других,посещаемых человеком,1/2 часть оказалась легкодоступной. сколько легкодоступных гнезд орлана обнаружили ученые?

Математика

В Норвегии из 98 изученных гнезд орланка-белохвостка 34 находились на необитаемых островах,а среди других,посещаемых человеком,1/2 часть оказалась легкодоступной. сколько легкодоступных гнезд орлана обнаружили ученые?

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