+ в обыч.тетр. 5 слов с ь знаком и 5 слов с разделительным ь знаком.
Русский язык
+ в обыч.тетр. 5 слов с ь знаком и 5 слов с разделительным ь знаком.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С Ь знаком : 1)Ночь 2)Дочь 3)Печь 4)Отмель 5)Мышь С разделительным: 1)Вьюга 2)Вьюн 3)Батальон 4)Ладья 5)Муравьи
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