В один магазин привезли в одинаковых бидонах 684 л молока, а в другой - 456 л молока в таких же бидонах . В первый магазин привезли на 6 бидонов молока больше, чем во второй. Сколько бидонов молока привезли в каждый магазин? По...

Математика

В один магазин привезли в одинаковых бидонах 684 л молока, а в другой - 456 л молока в таких же бидонах . В первый магазин привезли на 6 бидонов молока больше, чем во второй. Сколько бидонов молока привезли в каждый магазин? Пожалуйста с пояснениями...

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