В один магазин привезли в одинаковых бидонах 684 л молока, а в другой - 456 л молока в таких же бидонах . В первый магазин привезли на 6 бидонов молока больше, чем во второй. Сколько бидонов молока привезли в каждый магазин? По...
Математика
В один магазин привезли в одинаковых бидонах 684 л молока, а в другой - 456 л молока в таких же бидонах . В первый магазин привезли на 6 бидонов молока больше, чем во второй. Сколько бидонов молока привезли в каждый магазин? Пожалуйста с пояснениями...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)684-456=228л молока-разница.2)228:6=38л молока-в одном бидоне.3)684:38=18бидонов-в первый магазин.4)456:38=12бидонов-во второй магазин.
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