В один магазин привезли в одинаковых бидонах 684л молока а в другой 456 л молока в таких же бидонах.В первый магазин привезли на 6 бидонов молока больше чем во второй.Сколько бидонов молокапривезли в каждый магазин? помогити ...
Математика
В один магазин привезли в одинаковых бидонах 684л молока а в другой 456 л молока в таких же бидонах.В первый магазин привезли на 6 бидонов молока больше чем во второй.Сколько бидонов молокапривезли в каждый магазин? помогити составить запись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 684-456 = 228 (л) больше в 1 магазине, чем во 2 2. 228/6 = 38 (л) в 1 бидоне 3. 684/38 = 18(б) в 1 магазине 4. 456/38 = 12(б) во 2 магазине Уравнение: 1. 684 *6/(684-456) в 1 магазине 2. 456*6/(684-456) во 2 магазине
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Английский язык
Алгебра
(В принципе, решила, но не уверена). Заранее благодарна вам! а)y^3-16y=0 б)64y^2-25=0 в)x^2+9=0 г)y^3+9y=0 д)(x+3)^2-49=0 е)(y-4)^2-...
Русский язык