В один магазин привезли в одинаковых бидонах 684л молока а в другой 456 л молока в таких же бидонах.В первый магазин привезли на 6 бидонов молока больше чем во второй.Сколько бидонов молокапривезли в каждый магазин? помогити ...

Математика
В один магазин привезли в одинаковых бидонах 684л молока а в другой 456 л молока в таких же бидонах.В первый магазин привезли на 6 бидонов молока больше чем во второй.Сколько бидонов молокапривезли в каждый магазин? помогити составить запись
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 684-456 = 228 (л) больше в 1 магазине, чем во 2 2. 228/6 = 38 (л) в 1 бидоне 3. 684/38 = 18(б) в 1 магазине 4. 456/38 = 12(б) во 2 магазине Уравнение:   1. 684 *6/(684-456)  в 1 магазине                        2. 456*6/(684-456)   во 2 магазине
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