В один магазин привезли в одинаковых бидонах 684л молока а в другой 456 л молока в таких же бидонах.В первый магазин привезли на 6 бидонов молока больше чем во второй.Сколько бидонов молокапривезли в каждый магазин? помогити ...

Математика

В один магазин привезли в одинаковых бидонах 684л молока а в другой 456 л молока в таких же бидонах.В первый магазин привезли на 6 бидонов молока больше чем во второй.Сколько бидонов молокапривезли в каждый магазин? помогити составить запись

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