В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер следующего предложения в данной кодировке. И то же в вас очарованье, и та ж в душе моей любовь!..
Информатика
В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер следующего предложения в данной кодировке. И то же в вас очарованье, и та ж в душе моей любовь!..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 бит=2 байта Колво символов*2 байта=108 байт Ответ 1)
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