В одной из ко­ди­ро­вок Unicode каж­дый сим­вол ко­ди­ру­ет­ся 16 би­та­ми. Опре­де­ли­те раз­мер сле­ду­ю­ще­го пред­ло­же­ния в дан­ной ко­ди­ров­ке. И то же в вас оча­ро­ва­нье, и та ж в душе моей лю­бовь!..

Информатика
В одной из ко­ди­ро­вок Unicode каж­дый сим­вол ко­ди­ру­ет­ся 16 би­та­ми. Опре­де­ли­те раз­мер сле­ду­ю­ще­го пред­ло­же­ния в дан­ной ко­ди­ров­ке. И то же в вас оча­ро­ва­нье, и та ж в душе моей лю­бовь!..
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 бит=2 байта Колво символов*2 байта=108 байт Ответ 1)
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