В одной из цепочек молекулы ДНК нуклеотиды расположены в такой последовательности: АЦГ ТТА ГЦТ АГТ... Какова последовательность нуклеотидов в другой цепочке этой же молекулы??

Биология

В одной из цепочек молекулы ДНК нуклеотиды расположены в такой последовательности: АЦГ ТТА ГЦТ АГТ... Какова последовательность нуклеотидов в другой цепочке этой же молекулы??

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