В одной из цепочек молекулы ДНК нуклеотиды расположены в такой последовательности: АЦГ ТТА ГЦТ АГТ... Какова последовательность нуклеотидов в другой цепочке этой же молекулы??
Биология
В одной из цепочек молекулы ДНК нуклеотиды расположены в такой последовательности: АЦГ ТТА ГЦТ АГТ... Какова последовательность нуклеотидов в другой цепочке этой же молекулы??
Ответ(ы) на вопрос:
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ДНК1: АЦГ ТТА ГЦТ АГТ ДНК2: ТГЦ ААТ ЦГА ТЦА
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