В одной симье было много дитей . 7 и них любят капусту , 6 морковь, 5 горох , 4 капусту и морковь, 3 капусту и горох , 2 морковь и горох , 1 капустк , морковь , горох ,

Математика

В одной симье было много дитей . 7 и них любят капусту , 6 морковь, 5 горох , 4 капусту и морковь, 3 капусту и горох , 2 морковь и горох , 1 капустк , морковь , горох ,

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