В одной симье было много дитей . 7 и них любят капусту , 6 морковь, 5 горох , 4 капусту и морковь, 3 капусту и горох , 2 морковь и горох , 1 капустк , морковь , горох ,
Математика
В одной симье было много дитей . 7 и них любят капусту , 6 морковь, 5 горох , 4 капусту и морковь, 3 капусту и горох , 2 морковь и горох , 1 капустк , морковь , горох ,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 23 детей или что еще
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Русский язык
Обстоятельства привели нас в те же места, откуда началось наше путешествие. синта??сический разбор ПЖ
Математика
В магазин привезли 68 батонов до обеда продали 19 батона А после обеда 27 батонив Ски??ьки батонив залишилося у киоску
Математика