Если 5 тонн 900 кг уменьшать на 3 тонны 2 центнера,то сколько получится тонн и центнеров
Математика
Если 5 тонн 900 кг уменьшать на 3 тонны 2 центнера,то сколько получится тонн и центнеров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала переводим все велечины в кг: 5 тонн 900 кг=5900 кг 3 тонны 2 центнера=3200 кг Далее вычитаем: 5900-3200=2700кг и переводим в тонны и центнеры: 2700кг=2 т 7ц Отметь ответ как лучший, я старалась!
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