В одном хозяйстве 112 коров,а в другом 95 коров.Во втором хозяйстве на корм скота за сутки израсходовали на 272 кг.сена меньше,чем в первом.Сколько сена израсходовали в каждом хозяйстве за сутки?
Математика
В одном хозяйстве 112 коров,а в другом 95 коров.Во втором хозяйстве на корм скота за сутки израсходовали на 272 кг.сена меньше,чем в первом.Сколько сена израсходовали в каждом хозяйстве за сутки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
272:(112-95)=16(кг) на одну корову 112*16=1792(кг) 95*16=1520(кг)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Английский язык
Окружающий мир