В одном хозяйстве 112 коров,а в другом 95 коров.Во втором хозяйстве на корм скота за сутки израсходовали на 272 кг.сена меньше,чем в первом.Сколько сена израсходовали в каждом хозяйстве за сутки?

Математика
В одном хозяйстве 112 коров,а в другом 95 коров.Во втором хозяйстве на корм скота за сутки израсходовали на 272 кг.сена меньше,чем в первом.Сколько сена израсходовали в каждом хозяйстве за сутки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
272:(112-95)=16(кг) на одну корову  112*16=1792(кг)  95*16=1520(кг)
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