В одном хозяйстве 112 коров,а в другом 95 коров.Во втором хозяйстве на корм скота за сутки израсходовали на 272 кг.сена меньше,чем в первом.Сколько сена израсходовали в каждом хозяйстве за сутки?

Математика

В одном хозяйстве 112 коров,а в другом 95 коров.Во втором хозяйстве на корм скота за сутки израсходовали на 272 кг.сена меньше,чем в первом.Сколько сена израсходовали в каждом хозяйстве за сутки?

Автор: Гость