В одном классе 24 ученика, в другом 29 учеников. Сколькими способами можно выбрать о??ного ученика из двух классов? Вырианты ответа 530,53,696,58.
Математика
В одном классе 24 ученика, в другом 29 учеников. Сколькими способами можно выбрать о??ного ученика из двух классов? Вырианты ответа 530,53,696,58.
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