В одном классе 24 ученика, в другом 29 учеников. Сколькими способами можно выбрать о??ного ученика из двух классов? Вырианты ответа 530,53,696,58.

Математика

В одном классе 24 ученика, в другом 29 учеников. Сколькими способами можно выбрать о??ного ученика из двух классов? Вырианты ответа 530,53,696,58.

Автор: Гость