Записать числа от 10 12 18 24 30 42 68 в виде суммы двух простых чисел
Математика
Записать числа от 10 12 18 24 30 42 68 в виде суммы двух простых чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10=5+5 или 10=7+3 12=5+7 18=11+7 24=17+7 или 24=19+5 30=13+17 42=11+31 или 42=13+29 68=7+61
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