X+500÷10=840 как решить уровнение

Математика
X+500÷10=840 как решить уровнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+500:10=840 Х=840-500:10 Х=840-50 Х=790
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