Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
X+500÷10=840 как решить уровнение
Математика
X+500÷10=840 как решить уровнение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+500:10=840 Х=840-500:10 Х=840-50 Х=790
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Английский язык
Решил кроссворд.А теперь впиши в клеточки слова,которые получились в сером столбце
Ответить
Математика
Помогите пж все задании
Ответить
Алгебра
Представьте в виде степени произведение m5m4
Ответить
Русский язык
Подберите пожалуйста проверочное слово к слову горит за ранее спасибо)))!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Окружающий мир
Обитатали водоёмов твоего края плиииз(Край Нижний Новгород город)Животные Растения водоёмы
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск