В одном куске было 6 м ткани, а в другом 12 м такой же ткани.Второй кусок Стоит на 24 руб. дороже чем первый сколько стоил каждый кусок ткани?

Математика

В одном куске было 6 м ткани, а в другом 12 м такой же ткани.Второй кусок Стоит на 24 руб. дороже чем первый сколько стоил каждый кусок ткани?

Автор: Гость