В одном куске было 6 м ткани, а в другом 12 м такой же ткани.Второй кусок Стоит на 24 руб. дороже чем первый сколько стоил каждый кусок ткани?

Математика
В одном куске было 6 м ткани, а в другом 12 м такой же ткани.Второй кусок Стоит на 24 руб. дороже чем первый сколько стоил каждый кусок ткани?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:12=2 узнаем сколько стоит за один метр ткани.ровно 2 рубля.Получается 6•2=12.Второй кусок стоит 12 руб
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