В одном куске было 6 м ткани, а в другом 12 м такой же ткани.Второй кусок Стоит на 24 руб. дороже чем первый сколько стоил каждый кусок ткани?
Математика
В одном куске было 6 м ткани, а в другом 12 м такой же ткани.Второй кусок Стоит на 24 руб. дороже чем первый сколько стоил каждый кусок ткани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:12=2 узнаем сколько стоит за один метр ткани.ровно 2 рубля.Получается 6•2=12.Второй кусок стоит 12 руб
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Русский язык
Русский язык
.допиши окончания и поставь падеж.отдыхали. в саготори... писали о планетари... вошл?? в здани.. находился на задани... написать о Евгени....