В одном пакете осталось 350 грамм сахарного песка а в другом 170 грамм хозяйка взяла ??олкило для приготовления компота сколько граммов сахарного песка осталось

Математика

В одном пакете осталось 350 грамм сахарного песка а в другом 170 грамм хозяйка взяла ??олкило для приготовления компота сколько граммов сахарного песка осталось

Автор: Гость