В окружность вписаны правильные треугольник и четырёхугольник. Периметр треугол??ника равен 6 корень из 6 см . Найдите периметр четырехугольника.
Геометрия
В окружность вписаны правильные треугольник и четырёхугольник. Периметр треугол??ника равен 6 корень из 6 см . Найдите периметр четырехугольника.
Ответ(ы):
Гость:
1) т.к. Это правильный треугольник, сторона = 2корень из 6. 2) сторона треугольника совпадает со стороной квадрата, значит периметр квадрата= 8корень из 6
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