В овощеводческом совхозе помидоры, огурцы и морковь занимали 560 га. Посевы моркови составляли 1/7 площади, занятой под огурцами, а под огурцами занято 7/8 площади, отведенной под помидоры. Как велика площадь, занятая в отдельн...

Математика

В овощеводческом совхозе помидоры, огурцы и морковь занимали 560 га. Посевы моркови составляли 1/7 площади, занятой под огурцами, а под огурцами занято 7/8 площади, отведенной под помидоры. Как велика площадь, занятая в отдельности помидорами, огурцами и морковью? Необходимо решение, начинающееся со слов "Пусть х - ...".

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