В овощеводческом совхозе помидоры, огурцы и морковь занимали 560 га. Посевы моркови составляли 1/7 площади, занятой под огурцами, а под огурцами занято 7/8 площади, отведенной под помидоры. Как велика площадь, занятая в отдельн...
Математика
В овощеводческом совхозе помидоры, огурцы и морковь занимали 560 га. Посевы моркови составляли 1/7 площади, занятой под огурцами, а под огурцами занято 7/8 площади, отведенной под помидоры. Как велика площадь, занятая в отдельности помидорами, огурцами и морковью? Необходимо решение, начинающееся со слов "Пусть х - ...".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - площадь, занятая помидорами, тогда 7/8х - площадь, занятая огурцами, 1/7 * 7/8х = 1/8х - площадь, занятая морковью. Вся площадь, занятая овощами, составляет 560 га. Уравнение: х + 7/8х + 1/8х = 560 х + 8/8х = 560 2х = 560 х = 560 : 2 х = 280 (га) - занимают помидоры 7/8 * 280 = 280 : 8 * 7 = 245 (га) - занимают огурцы 1/7 * 245 = 245 : 7 = 35 (га) - занимает морковь Ответ: 280 га под помидорами, 245 га под огурцами и 35 га под морковью.
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