Округлите числа :48,4531 ,918249 до десятых ,сотых и тысячных .
Математика
Округлите числа :48,4531 ,918249 до десятых ,сотых и тысячных .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48,4531=48=48,5=48,45=48,453 91,8249=92=91,8=91,82=91,825
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