У стихотворений бывает адресат. Как вы думаете , к кому обращается автор в стихотв??рении "Журавли"?. О каких человеческих качествах и почему он говорит ?

Литература

У стихотворений бывает адресат. Как вы думаете , к кому обращается автор в стихотв??рении "Журавли"?. О каких человеческих качествах и почему он говорит ?

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