У стихотворений бывает адресат. Как вы думаете , к кому обращается автор в стихотв??рении "Журавли"?. О каких человеческих качествах и почему он говорит ?
Литература
У стихотворений бывает адресат. Как вы думаете , к кому обращается автор в стихотв??рении "Журавли"?. О каких человеческих качествах и почему он говорит ?
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Гость:
Напиши или сфоткай. просто я не знаю такой стих
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