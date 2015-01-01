1)Значение а,при которых уравнение не имеет корней? 2)С каким наименьшим значение?? параметра а уравнение | 4х+3 | =5а+3 имеет решение?

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1) С учетом условия ОДЗ а≠-9 можно перейти к следующему уравнению и решить его: Найдем, при каком значении а в последней формуле получается корень -9, который по ОДЗ корнем быть не может: Значит, при а=-23 уравнение не имеет корней. Ответ: -23 2) Так как модуль принимает только неотрицательные значения, то правая часть должна быть не меньше нуля: В этом случае уравнение примет вид 4х+3=0, корнем которого является число -0,75. Ответ: -0,6