При скрещивании черной и коричневой мышей получено 5 черных и 5 коричневых мышат. Каковы генотипы родителей?
Биология
При скрещивании черной и коричневой мышей получено 5 черных и 5 коричневых мышат. Каковы генотипы родителей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это типичное анализирующее скрещивание (с гомозиготой по рецессиву), раз соотношение 1:1, то второй участник гетерозиготен. Р Аа х аа F Аа : аа = 1:1 Ответ: Аа; аа.
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