Как изменяется сила тока в лампе накаливания в первые моменты после включения? От??ет поясните.
Физика
Как изменяется сила тока в лампе накаливания в первые моменты после включения? От??ет поясните.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила тока после включения уменьшается так как увеличивается сопротивление спирали лампы по причине увеличения температуры спирали
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