Какие достижения были у Средневековой Индии?

Окружающий мир
Какие достижения были у Средневековой Индии?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Достижения Средневековой Индии: 1.Математика,уровень развития которой во времена Гуптов был гораздо выше,чем у других народов древности.  2.Шахматы. 3.Десятичная система счисления. 4.Литература и искусство. 5.Различные религиозно-философские системы. 6.Изобрели способы извлечения квадрата и кубических корней.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
При скрещивании черной и коричневой мышей получе­но 5 черных и 5 коричневых мышат. Каковы генотипы роди­телей?
Ответить
Физика
Как изменяется сила тока в лампе накаливания в первые моменты после включения? От??ет поясните.
Ответить
Математика
Помогите, пожалуйста решить задачу в виде уравнения. Тема: "Среднее арифметическо??. Среднее значение величины." Задача: Автомобиль проехал пер...
Ответить
Математика
Натуральные числа x и y таковы, что 20х и 27у являются точными квадратами. Чему равно ??аименьшее возможное значение суммы х + у?
Ответить
Математика
Номер 1475. (2 и 4) заранее спасибо.
Ответить