Какие достижения были у Средневековой Индии?

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Достижения Средневековой Индии: 1.Математика,уровень развития которой во времена Гуптов был гораздо выше,чем у других народов древности. 2.Шахматы. 3.Десятичная система счисления. 4.Литература и искусство. 5.Различные религиозно-философские системы. 6.Изобрели способы извлечения квадрата и кубических корней.