6 класс книга Атамура 2015 год 2 часть . Кокой ответ в номере 1332 : y=0,5+3
Математика
6 класс книга Атамура 2015 год 2 часть . Кокой ответ в номере 1332 : y=0,5+3
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3,5 вот весь ответ .. ..
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