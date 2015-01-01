Длина класса 12м, а ширина 10м. В классе 1 учитель и 29 учеников. Сколько квадратных ме??ров площади приходится на одного человека?

Математика

Длина класса 12м, а ширина 10м. В классе 1 учитель и 29 учеников. Сколько квадратных ме??ров площади приходится на одного человека?

Автор: Гость