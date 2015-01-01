Длина класса 12м, а ширина 10м. В классе 1 учитель и 29 учеников. Сколько квадратных ме??ров площади приходится на одного человека?
Математика
Длина класса 12м, а ширина 10м. В классе 1 учитель и 29 учеников. Сколько квадратных ме??ров площади приходится на одного человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*10=120 кв. м. площадь класса 29+1=30 человек в классе 120:30=4 кв.м. на одного человека
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