Первый множитель 127 Неон на 27 больше второго множителя Найди произведение этих чи??ел
Математика
Первый множитель 127 Неон на 27 больше второго множителя Найди произведение этих чи??ел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
127 - первый множитель (на 27 больше второго) 127 - 27 = 100 - второй множитель (на 27 меньше первого) 127 * 100 = 12 700 - произведение этих чисел Ответ: 12 700.
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