В овощной магазин доставлено 380 кг картофеля, это на 187 кг меньше, чем капусты, и нп 56кг больше, чем моркови. Сколько всего килограммов картофеля, капусты и моркови доставлено в магазин?

Математика
В овощной магазин доставлено 380 кг картофеля, это на 187 кг меньше, чем капусты, и нп 56кг больше, чем моркови. Сколько всего килограммов картофеля, капусты и моркови доставлено в магазин?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 380+187= 567(кг) 2)380-56=324 (кг) 3)380+324+567=1271 (кг)-Всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Выполните действия: ПОМОГИТЕ
Ответить
История
Пожалуйста помогите плиз!!!!!!!!!!! Верны ли следующие утверждения? A.Перед началом ??лимпийских игр объявлялось всеобщее перемирие. Б.В гонк...
Ответить
Математика
В рыбном хозяйстве в одном пруду вырастели 7 кг карпа на (1м кв) площади пруда и получили 67200 кг рыбы , а вторугом пруду по 8 кг карпа на (1м кв)...
Ответить
Математика
Пожалуста помогите надо срочно 11 номер !!!!!!!
Ответить
Алгебра
В виде много члена (8a+b)(b-8a) (-5x-y)(-y+5x) (4b-3a)(3a+4b) (2x+6)^2
Ответить