В овощной магазин доставлено 380 кг картофеля, это на 187 кг меньше, чем капусты, и нп 56кг больше, чем моркови. Сколько всего килограммов картофеля, капусты и моркови доставлено в магазин?
Математика
В овощной магазин доставлено 380 кг картофеля, это на 187 кг меньше, чем капусты, и нп 56кг больше, чем моркови. Сколько всего килограммов картофеля, капусты и моркови доставлено в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 380+187= 567(кг) 2)380-56=324 (кг) 3)380+324+567=1271 (кг)-Всего
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