В овощной магазин доставлено 380 кг картофеля, это на 187 кг меньше, чем капусты, и нп 56кг больше, чем моркови. Сколько всего килограммов картофеля, капусты и моркови доставлено в магазин?

Математика

В овощной магазин доставлено 380 кг картофеля, это на 187 кг меньше, чем капусты, и нп 56кг больше, чем моркови. Сколько всего килограммов картофеля, капусты и моркови доставлено в магазин?

Автор: Гость