В пакете 1 л вишнёвого сока.Это 5 стаканов .Ваня выпил утром 2 стакана сока и вечером еще 1 стакан,Сколько всего стаканов сока он выпил? Сколько стаканов сока осталось?

Математика

В пакете 1 л вишнёвого сока.Это 5 стаканов .Ваня выпил утром 2 стакана сока и вечером еще 1 стакан,Сколько всего стаканов сока он выпил? Сколько стаканов сока осталось?

Автор: Гость