В пакете 1 л вишнёвого сока.Это 5 стаканов .Ваня выпил утром 2 стакана сока и вечером еще 1 стакан,Сколько всего стаканов сока он выпил? Сколько стаканов сока осталось?
Математика
В пакете 1 л вишнёвого сока.Это 5 стаканов .Ваня выпил утром 2 стакана сока и вечером еще 1 стакан,Сколько всего стаканов сока он выпил? Сколько стаканов сока осталось?
Ответ(ы):
Гость:
2+1=3стакана выпил Ваня 5-3=2 стакана осталось
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