В пакете лежат мандарины. Если раздавать их детям по 5 мандаринов каждому, то не хв??тит 4 мандаринов, а если раздать по 4 мандарина, то в пакете ещё останется 16 мандаринов. Сколько мандаринов в пакете?
Математика
В пакете лежат мандарины. Если раздавать их детям по 5 мандаринов каждому, то не хв??тит 4 мандаринов, а если раздать по 4 мандарина, то в пакете ещё останется 16 мандаринов. Сколько мандаринов в пакете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо 16 умножить на 4 и получиется было 64 мондарина
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Алгебра
Помогите пожалуйста :( Упростить выражения 1)sin 50°\2 cos 25° 2)cos 2a\cos a - sin a 3)12 tg 75°\1 - tg2 75° 4)1 -sin2 15° 5)sin4 23Π\...
Математика