В пакете лежат мандарины. Если раздавать их детям по 5 мандаринов каждому, то не хв??тит 4 мандаринов, а если раздать по 4 мандарина, то в пакете ещё останется 16 мандаринов. Сколько мандаринов в пакете?

Математика

В пакете лежат мандарины. Если раздавать их детям по 5 мандаринов каждому, то не хв??тит 4 мандаринов, а если раздать по 4 мандарина, то в пакете ещё останется 16 мандаринов. Сколько мандаринов в пакете?

Автор: Гость