В пакете лежат мандарины. Если раздавать их детям по 5 мандаринов каждому, то не хв??тит 4 мандаринов, а если раздать по 4 мандарина, то в пакете ещё останется 16 мандаринов. Сколько мандаринов в пакете?

Математика
В пакете лежат мандарины. Если раздавать их детям по 5 мандаринов каждому, то не хв??тит 4 мандаринов, а если раздать по 4 мандарина, то в пакете ещё останется 16 мандаринов. Сколько мандаринов в пакете?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо 16 умножить на 4 и получиется было 64 мондарина
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйсто срочно!
Ответить
Окружающий мир
Доклад о любом городе 2-ой класс
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста :( Упростить выражения 1)sin 50°\2 cos 25° 2)cos 2a\cos a - sin a 3)12 tg 75°\1 - tg2 75° 4)1 -sin2 15° 5)sin4 23Π\...
Ответить
Алгебра
Разложить на множители a) x^3-2x Б) 5a^2-10ab+5b^2 В)cm-cn+3m-3n
Ответить
Математика
Помогите пожалуйсто срочно!
Ответить