В первой коробке 10 заколок .Среди них 6 красных,а остальные синие .Во второй коробк?? 12 красных и 8 синих заколок .Сколько :а)заколок вовторой коробке ?б)синих заколок в первой коробке?в)заколок в двух коробках ?г)красных зак...

Математика

В первой коробке 10 заколок .Среди них 6 красных,а остальные синие .Во второй коробк?? 12 красных и 8 синих заколок .Сколько :а)заколок вовторой коробке ?б)синих заколок в первой коробке?в)заколок в двух коробках ?г)красных заколок в двух коробках?В какой коробке меньше синих заколок и на сколько?

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