В первой коробке 10 заколок .Среди них 6 красных,а остальные синие .Во второй коробк?? 12 красных и 8 синих заколок .Сколько :а)заколок вовторой коробке ?б)синих заколок в первой коробке?в)заколок в двух коробках ?г)красных зак...
Математика
В первой коробке 10 заколок .Среди них 6 красных,а остальные синие .Во второй коробк?? 12 красных и 8 синих заколок .Сколько :а)заколок вовторой коробке ?б)синих заколок в первой коробке?в)заколок в двух коробках ?г)красных заколок в двух коробках?В какой коробке меньше синих заколок и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10-6=4(з)-синих в первой коробке 2)12+8=20(з) во второй коробке 3)10+20=30(з) всего в обоих коробках 4)6+12=18(з) красных в обоих клробках 5)8-4=4(з) синих в первой коробке меньше чем во второй
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