Как написать текст про лисицу 3 предложения
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Как написать текст про лисицу 3 предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лесу жила лисица . Она сильно хотела есть , вот прыгал заяц. И лисица её увидела, и съела. Можешь что-то изменить)))
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