Выпишите из любого учебника 7 класса 7 словосочетаний с причастным оборотом

Русский язык
Выпишите из любого учебника 7 класса 7 словосочетаний с причастным оборотом
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Гость:
Читающий ученик,рассказывающий учитель,белеющая береза,желтеющий лист,прочитанная книга,родившая страна,цветущий сад.
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