В 2 коробках 36 кусков мела когда из одного из одной коробки и забрать из расходовали 12 кусков металла то в ней осталось в 3 раза меньше металла чем другой Сколько кусков металла было В каждой коробке первоначально

Математика
В 2 коробках 36 кусков мела когда из одного из одной коробки и забрать из расходовали 12 кусков металла то в ней осталось в 3 раза меньше металла чем другой Сколько кусков металла было В каждой коробке первоначально
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одной x кусков, в другой 36-x кусков. В одной осталось x-12 кусков, что в 3 раза меньше, чем в другой 3*(x-12) = 36-x 3x-36 = 36-x 3x+x = 36+36 4x = 72 x = 18 В одной коробе было 18 кусков в другой 36-18 = 18 кусков. Ответ: было по 18 кусков в каждой коробке.
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