В первой связке 36 воздушных шариков Во второй связке в 4 раза меньше шаров чем в пе??вой На сколько шаров в первой связке больше чем во второй ?

Математика

В первой связке 36 воздушных шариков Во второй связке в 4 раза меньше шаров чем в пе??вой На сколько шаров в первой связке больше чем во второй ?

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