В первой связке 36 воздушных шариков Во второй связке в 4 раза меньше шаров чем в пе??вой На сколько шаров в первой связке больше чем во второй ?
Математика
В первой связке 36 воздушных шариков Во второй связке в 4 раза меньше шаров чем в пе??вой На сколько шаров в первой связке больше чем во второй ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36: 4=9(шар)- на 9 шаров больше в первой связке чем во второй. Ответ: на 9 шаров больше.
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