Запишите 2 предложения где глагол употреблен в прямом значении

Русский язык
Запишите 2 предложения где глагол употреблен в прямом значении
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня я весь день делал(а) уроки.  Мы с подругой завтра идём гулять
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