Запишите 2 предложения где глагол употреблен в прямом значении
Русский язык
Запишите 2 предложения где глагол употреблен в прямом значении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня я весь день делал(а) уроки. Мы с подругой завтра идём гулять
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