На каждой из 5 карточек напечатана одна из следующих буквы а о к м р какова вероятн??сть что получиться слово мак
Алгебра
На каждой из 5 карточек напечатана одна из следующих буквы а о к м р какова вероятн??сть что получиться слово мак
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р5=5!=1×2×3×4×5=120 Вероятность равна 1/120
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