На каждой из 5 карточек напечатана одна из следующих буквы а о к м р какова вероятн??сть что получиться слово мак

Алгебра

На каждой из 5 карточек напечатана одна из следующих буквы а о к м р какова вероятн??сть что получиться слово мак

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