Составить предложение из словосочитания : стекло чисто , фильм интересер , улица ш??рока , задания высоки , река глубока , стихи прекрасны .
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Составить предложение из словосочитания : стекло чисто , фильм интересер , улица ш??рока , задания высоки , река глубока , стихи прекрасны .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Маша увидела машину и сказала :" Стекло чисто ."2) Мы смотрели кино , и Дима сказал мне что этот фильм интересен . 3) Мы шли домой , и я сказала что эта улица широка.4) я посмотрела на верх и сказала :" здания высоки ." 5) Стас и я купались в речке , и Стас сказал что река глубока. 6) Костя прочитал мне стихи , я сказала ему :" Эти стихи прекрасны !"
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