Найдите высоту равнобедренного прямоугольного треугольника, опущенную из вершины прямого угла, если катет 10см.
Геометрия
Найдите высоту равнобедренного прямоугольного треугольника, опущенную из вершины прямого угла, если катет 10см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я нашла высоту,как катет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ученик записал самое большое и самое маленькие числа, составленные из 10 разных ци??р, потом вычел из первого второе. Какое число он получил в резу...
Физика
При нагревании уровень жидкости в стеклянном сосуде понижается. Какая это может быть жидкость? В каком интервале температур жидкости проводили этот...
Математика
Литература
Математика