Найдите высоту равнобедренного прямоугольного треугольника, опущенную из вершины прямого угла, если катет 10см.

Геометрия
Найдите высоту равнобедренного прямоугольного треугольника, опущенную из вершины прямого угла, если катет 10см.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я нашла высоту,как катет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ученик записал самое большое и самое маленькие числа, составленные из 10 разных ци??р, потом вычел из первого второе. Какое число он получил в резу...
Ответить
Физика
При нагревании уровень жидкости в стеклянном сосуде понижается. Какая это может быть жидкость? В каком интервале температур жидкости проводили этот...
Ответить
Математика
№2 поддержите плиз.
Ответить
Литература
Какая сказка об игрушечном трубочисте вам известна? Как она называется? Кто её автор?
Ответить
Математика
1 и 2 пример,помогите пожайлуста
Ответить