Помогите пожалуйста с 1 заданием, заранее спасибо!
Алгебра
Помогите пожалуйста с 1 заданием, заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(9*)² * (11*)=(9² * * 11 * =9² *11*10^(-4+5)=9² *11 *10=81*11*10=891*10=8910
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