Помогите плизз!! ПЕРЕВЕДИТЕ НА ТАТАРСКИЙ :: 1 Пятёрка ставится за правильный ответ. 2 В кукольном театре показывается новая сказка. 3 Имена людей пишутся с большой буквы. 4 Из чего делается масло?
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Помогите плизз!! ПЕРЕВЕДИТЕ НА ТАТАРСКИЙ :: 1 Пятёрка ставится за правильный ответ. 2 В кукольном театре показывается новая сказка. 3 Имена людей пишутся с большой буквы. 4 Из чего делается масло?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Pjatjorka stavitsja инвалидов pravilьnыj otvet. 2)B Театр kukolьnom pokazыvaetsja Новая сказка 3)Ljudej pişutsja Именаʙolьşoj ʙukvы 4)Cego delaetsja Maslo?
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