Помогите плизз!! ПЕРЕВЕДИТЕ НА ТАТАРСКИЙ :: 1 Пятёрка ставится за правильный ответ. 2 В кукольном театре показывается новая сказка. 3 Имена людей пишутся с большой буквы. 4 Из чего делается масло?

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Помогите плизз!! ПЕРЕВЕДИТЕ НА ТАТАРСКИЙ :: 1 Пятёрка ставится за правильный ответ. 2 В кукольном театре показывается новая сказка. 3 Имена людей пишутся с большой буквы. 4 Из чего делается масло?

Автор: Гость