Сумма двух последовательных чётных чисел равна 4026. Найдите эти числа
Математика
Сумма двух последовательных чётных чисел равна 4026. Найдите эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одно число х, следующее х+2. Сумма 4026. х + х+2 = 4026 2х = 4024 х = 2012 - первое число. 2012+2 = 2014 - второе число.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
А)(х-2)^2 б)(3a+1)^2 в)2x-5y)^2 г)(a^3+4)^2 a)x^2+10x+25 б)4x^2-12xy+9y^2 a)(3b-2)^2+12b б)-25x^2+(5x-4)^2 решите пож??луйста
Математика
Вычислите 567098+516600:900, (1000-35420:700)*25, 52*(3034-19200:80). Заранее спасибо даю 30 баллов пожалуйста можно на листочке фотку прошууу
Русский язык
Алгебра
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!! Какое решение имеет уравнение( это матрица знак | означает единую черту |2x+1 3| =0 |x+5 2| ответы 1)2 2)3 3)13 ...