Сумма двух последовательных чётных чисел равна 4026. Найдите эти числа

Математика
Сумма двух последовательных чётных чисел равна 4026. Найдите эти числа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одно число х, следующее х+2. Сумма 4026. х + х+2 = 4026 2х = 4024 х = 2012 - первое число. 2012+2 = 2014 - второе число.
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