А)(х-2)^2 б)(3a+1)^2 в)2x-5y)^2 г)(a^3+4)^2 a)x^2+10x+25 б)4x^2-12xy+9y^2 a)(3b-2)^2+12b б)-25x^2+(5x-4)^2 решите пож??луйста

Алгебра
А)(х-2)^2 б)(3a+1)^2 в)2x-5y)^2 г)(a^3+4)^2 a)x^2+10x+25 б)4x^2-12xy+9y^2 a)(3b-2)^2+12b б)-25x^2+(5x-4)^2 решите пож??луйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)(х-2)(х-2)=х^2-2х-2х+4=х^2+4x+4 решайте через дискриминант  Д=в^2-4ас  х1,2=корень из дискриминанта+-в/2  дробью                    б)(3а+1)(3а+1)=9а^2+3а+3а+1=9а^2+1 в)(2х-5у)(2х-5у)=4х^2-10ху-10ху+25у^2=4x^2+20xу+25у^2 г)(а^3+4)(a^3+4)=a^9+4a^3+4a^3+16=a^9+16 a)решайте через дискриминант формула написана в начале a)(3b-2)(3b-2)+12b=9b^2-6b-6b+4+12b=9b^2+12b+12b+4=9b^2+4 б)25х^2+(5x-4)(5x-4)=-25x^2+25x^2-20x-20x+16=40x+16
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