Вычислите 567098+516600:900, (1000-35420:700)*25, 52*(3034-19200:80). Заранее спасибо даю 30 баллов пожалуйста можно на листочке фотку прошууу

Математика
Вычислите 567098+516600:900, (1000-35420:700)*25, 52*(3034-19200:80). Заранее спасибо даю 30 баллов пожалуйста можно на листочке фотку прошууу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
567098+516600:900=567098+574=567672;//// (1000-35420:700)*25= (1000-50,6)*25=949,4*25=23735;/// 52*(3034-19200:80)= 52*(3034-240)=52*2794=145288
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