Вычислите 567098+516600:900, (1000-35420:700)*25, 52*(3034-19200:80). Заранее спасибо даю 30 баллов пожалуйста можно на листочке фотку прошууу
Математика
Вычислите 567098+516600:900, (1000-35420:700)*25, 52*(3034-19200:80). Заранее спасибо даю 30 баллов пожалуйста можно на листочке фотку прошууу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
567098+516600:900=567098+574=567672;//// (1000-35420:700)*25= (1000-50,6)*25=949,4*25=23735;/// 52*(3034-19200:80)= 52*(3034-240)=52*2794=145288
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!! Какое решение имеет уравнение( это матрица знак | означает единую черту |2x+1 3| =0 |x+5 2| ответы 1)2 2)3 3)13 ...
Математика
Математика