Вычислите 567098+516600:900, (1000-35420:700)*25, 52*(3034-19200:80). Заранее спасибо даю 30 баллов пожалуйста можно на листочке фотку прошууу

Математика

Вычислите 567098+516600:900, (1000-35420:700)*25, 52*(3034-19200:80). Заранее спасибо даю 30 баллов пожалуйста можно на листочке фотку прошууу

Автор: Гость